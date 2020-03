Der 1. FC Kaiserslautern hat den Ticketverkauf für alle weiteren Spiele wegen des Corona-Virus gestoppt. Hintergrund ist, dass immer mehr Großveranstaltungen aus Sicherheitsgründen abgesagt werden.

Wie der 1. FCK mitteilt, sei aktuell unsicher, ob und wie die kommenden Partien ausgetragen werden. Bereits zuvor war bekannt geworden, dass das Spiel beim 1. FC Magdeburg möglicherweise ohne Zuschauer stattfindet oder verlegt wird. Der Grund: Die Stadt Magdeburg hat alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Zuschauern untersagt. Die beiden Fußball-Klubs stünden deshalb in engem Kontakt mit dem DFB. Der Verband will heute entscheiden, wie es generell mit den Spielen in der Dritten Liga weitergeht. Im Vorfeld hatte sich der DFB bereits dafür ausgesprochen, Spiele eher zu vertagen, als in leeren Stadien zu spielen. Wegen fehlender Einnahmen durch Ticketverkäufe sei das für viele Drittliga-Klubs eine zu große wirtschaftliche Belastung.