Ein Frachtflugzeug der Lufthansa hat am Freitag 30 Tonnen Kerosin über dem Pfälzerwald abgelassen. Die Lufthansa hat einen entsprechenden Pressebericht bestätigt. Ein Unternehmenssprecher der Lufthansa sagte, dass die Crew kurz nach dem Start in Frankfurt einen Fehler festgestellt habe. Zur Sicherheit habe das Flugzeug nach Frankfurt umkehren müssen. Um für die Landung nicht zu schwer zu sein, seien die 30 Tonnen Kerosin abgelassen worden. Immer wieder lassen Flugzeuge über Rheinland-Pfalz Kerosin ab. In diesem Jahr war das der siebte Vorfall. Am Samstag vor einer Woche hatte beispielsweise ein Zivil-Flugzeug mehr als 50 Tonnen Kerosin über der Pfalz abgelassen. In der Pfalz hat sich eine Bürgerinitiative gegen den Kerosinablass gebildet. Das Umweltbundesamt hatte im Mai eine Studie vorgelegt. Darin steht, dass der Kerosinablass keinerlei Auswirkungen auf die Natur und die menschliche Gesundheit hat.