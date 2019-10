Es gab keine Hinweise darauf, dass sich der Mörder der 15-jährigen Mia aus Kandel das Leben nehmen wollte. Dies hat Justizminister Herbert Mertin (FDP) am Donnerstag im Rechtsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags nochmal bestätigt.

In den Tagen und am Abend vor seinem Suizid seien bei Abdul D. keine Besonderheiten im Verhalten beobachtet worden, betonte Mertin vor den Mitgliedern des rheinland-pfälzischen Rechtsausschusses. Auch der Cousin des Afghanen habe bei seinem letzten Besuch im September nichts Außergewöhnliches wahrgenommen. Abdul D. war am vergangenen Donnerstag tot in seiner Zelle in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt gefunden worden. Die Obduktion ergab, dass er sich mit einem Kopfkissenbezug und Schnürsenkeln an der Befestigung seines Fernsehers erhängte.

Verschiedene Vorfälle während der Haft

Dennoch habe es verschiedene Vorkommnisse gegeben, so Mertin. Wenige Tage vor dem Suizid, am 6. Oktober, habe ein Mitgefangener Abdul D. körperlich angegriffen. Abdul D. habe sich gewehrt und mit einem Glas auf dessen Hinterkopf geschlagen. Daraufhin habe man entschieden, dass die Tür seiner Einzelzelle zur Wohngruppe verschlossen bleiben solle.

Abdul D. verletzte sich selbst

Der zweite Vorfall habe sich vergangenen Sommer ereignet. Ein Mitgefangener von Abdul D. habe in der Nacht vom 29. auf den 30. Juli 2018, den Notruf betätigt und gesagt, Abdul D. wolle sich umbringen. Der Afghane hatte sich nach Angaben des Ministers Schnittverletzungen an der Brust zugefügt. Die Schnitte stammten von einer Rasierklinge, so der Verletzte. Abdul D. sei daraufhin in einer Klinik behandelt worden. Dieser Vorfall ereignete sich zur Zeit des Prozesses gegen Abdul D. am Landauer Landgericht. Während seines Klinikaufenthaltes sei in seiner Einzelzelle an der Toilettentür eine Schlinge aus Kleidungsstücken gefunden worden, so Mertin. Abdul D. sei danach zu seinem Schutz in einem besonders gesicherten Haftraum mit Videoüberwachung untergebracht worden.

Überwachung nur zeitlich begrenzt möglich

Solche Maßnahmen dürften laut Gesetz in der Regel nur für 72 Stunden angewandt werden. Danach müsse die Situation neu bewertet werden, so Mertin. Das sei nötig, weil es sich um einen besonders schweren Eingriff in die Grundrechte handele. Nach Angaben Mertins kümmerte sich im Gefängnis ein Landsmann um Abdul D.. Viele Freunde habe er in der Haft nicht gehabt. Es sei nach bisherigen Erkenntnissen aber auch nicht so gewesen, dass er dort ständig drangsaliert wurde.

Abdul D. wollte Gefängnis wechseln

Mertin berichtete weiter, in der Anstalt sei - wie im Jugendstrafvollzug vorgesehen - versucht worden, sozialtherapeutisch auf Abdul D. einzuwirken. Dieser habe aber nicht mitwirken wollen. Er habe handschriftlich beim Vollstreckungsleiter des Amtsgerichts Speyer beantragt, in den Erwachsenen-Strafvollzug versetzt zu werden. Das sei in Rücksprache mit der Schifferstädter Haftanstalt abgelehnt worden.

Ermittlungen noch nicht abgeschlossen

Auch wenn das Obduktionsergebnis schon länger feststeht, läuft das Todesermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Frankenthal weiter. Nach Angaben des Leitenden Oberstaatsanwalts Hubert Ströber stehen noch zwei Gutachten aus: Ein toxikologisches und eines, das klären soll, ob die Fernseh-Halterung in der Zelle von Abdul D. überhaupt stabil genug war, dass sich der junge Mann daran hatte erhängen können. Auch fehle noch die Auswertung einiger Schriftstücke, die in der Zelle des jungen Afghanen gefunden wurden - darunter ein Brief an Verwandete, den er nicht abgeschickt hatte. Ein Abschiedsbrief ist dem Oberstaatsanwalt und auch Mertin zufolge nicht gefunden worden.

Ob der Leichnam nach Afghanistan übergeführt werde, ist noch nicht bekannt. Die JVA-Bedienstete, die Abdul D. tot in der Zelle fand, ist Minister Mertin zufolge noch krankgeschrieben. Sie habe bisher nicht vernommen werden können und werde psychologisch betreut.

Hilfe in schwierigen Lebenssituationen In der Regel berichtet der SWR nicht über Selbsttötungen, um keinen Anreiz für Nachahmung zu geben, es sei denn, Suizide erfahren durch ihre Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie Selbstmord-Gedanken haben, finden Sie Hilfe bei der Telefonseelsorge, anonym und rund um die Uhr. Unter der kostenlosen Hotline 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 oder 116123 erreichen Sie Berater, die Auswege aus schwierigen Lebenssituationen aufzeigen können.

Urteil im September 2018



Das Landgericht Landau hatte Abdul D. im September 2018 wegen Mordes und Körperverletzung an seiner früheren Freundin Mia zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Abdul D. hatte die 15-Jährige im Dezember 2017 in einem Drogeriemarkt in Kandel (Kreis Germersheim) mit einem Messer erstochen. Als Motiv für die Tat hatte die Anklage Eifersucht und Rache angenommen. Sie ging davon aus, dass Abdul D. Mia bestrafen wollte, weil sie sich wenige Wochen vor der Tat von ihm getrennt hatte.