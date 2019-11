Unbekannte Täter haben in Ludwigshafen 17 Bienenkästen mit Bauschaum zugesprüht und so zahlreiche Bienen getötet. Dem Besitzer der Bienen war zuvor auch Honig gestohlen worden.

Ein Imker hatte in einer Kleingartenanlage in Ludwigshafen 17 Bienenstöcke aufgehängt. Nach Angaben der Polizei sprühten unbekannte Täter die Ausgänge an den Bienenkästen mit Bauschaum zu, so dass die Insekten wahrscheinlich erstickten. Wieviele der Bienen verendeten, kann der Imker laut Polizei aufgrund der Witterung zurzeit nicht sagen.

Bienen in ihrem Bienenstock getötet (Symbolbild) dpa Bildfunk Sebastian Gollnow

Allerdings hatte der Bienenbesitzer den Bauschaum aufgebrochen und tote Bienen darin entdeckt. Deshalb geht er davon aus, dass die Tat tagsüber geschah, während die Insekten aktiv waren. Fünf der Kästen standen frei, 12 waren an einem Gebäude aufgehängt.

14 Liter Honig gestohlen

Zuvor waren dem Imker aus einem abgeschlossenen Schuppen in der Kleingartenanlage mehrere Eimer Honig gestohlen worden - insgesamt rund 14 Liter. Die Täter hatten den Schuppen aufgebrochen. Die Eimer müssen sie entweder zu einem Ort ganz in der Nähe gebracht haben, oder sie luden sie in ein Fahrzeug.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich in beiden Fällen um den oder dieselben Täter handelt. Sie sucht Zeugen, die in der Kleingartenanlage "Am Riedsaumpark" oder in der Nähe jemanden mit mehreren Dosen Bauschaum beobachtet haben.