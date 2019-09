per Mail teilen

Die Hochstraße Süd in Ludwigshafen kann möglicherweise noch in diesem Herbst wieder für den Verkehr frei gegeben werden. Das sagte Oberbürgermeisterin Steinruck dem SWR.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck sagte im Gespräch mit dem SWR, es solle zumindest eine einspurige Öffnung der Hochstraße Süd angestrebt werden . Im Augenblick würden Gutachter und Fachingenieure fieberhaft an provisorischen Lösungen arbeiten, die Hochstraße Süd so zu ertüchtigen, dass sie weiter für den Autoverkehr in der Rhein-Neckar-Region genutzt werden kann.

"Licht am Ende des Tunnels"

Unterdessen bleibt die Stadtspitze bei ihrem Plan, die Hochstraße Süd erst dann neu zu bauen, wenn die Hochstraße Nord abgerissen ist und eine neue Stadtstraße gebaut wurde. Noch seien weitere Betonproben nötig, um sichere Aussagen zur Statik der Hochstraße Süd treffen zu können. Aber, so Jutta Steinruck wörtlich, es zeige sich Licht am Ende des Tunnels.