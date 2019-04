per Mail teilen

Einen weltweit einzigartigen Klappstuhl zeigt das Historische Museum der Pfalz in Speyer: Ein Pfälzer Hobbyarchäologe hatte ihn zusammen mit dem "Barbarenschatz von Rülzheim" gefunden.

Im Historischen Museum der Pfalz wird ab Dienstag ein ganz besonders wertvoller Faltstuhl ausgestellt. Der Klappstuhl aus der Spätantike ist laut Speyerer Museum das einzig erhaltene Exemplar seiner Art.

Der Prachtstuhl aus der Antike Historisches Museum der Pfalz Speyer

Bisher kannten Forscher solche Stühle nur von Mosaiken, so das Museum. In den vergangenen Jahren wurde der Stuhl rekonstruiert. Neusten Erkenntnissen zufolge soll er einer Frau gehört haben - und zwar als "exklusives Reisemöbel".

Wegen Barbarenschatz vor Gericht

Der teilvergoldete Stuhl wurde zusammen mit anderen Schätzen im Jahr 2013 von einem Hobbyarchäologen im Wald bei Rülzheim (Kreis Germersheim) gefunden. Weil der Mann den wertvollen sogenannten Barbarenschatz mit nach Hause nahm, musste er sich vor Gericht verantworten. Er selbst bezeichnet sich als Sondengeher.

Das Historische Museum der Pfalz widmet dem römischen Kaiser Valentinian I. in Speyer derzeit eine Ausstellung, um den Lebensweg des Herrschers zu beleuchten. Der antike Klappstuhl soll künftig auch in der Ausstellung zu sehen sein.

Bildnis Valentinian I, römischer Kaiser von 321 - 375 n. Chr. CPA Media/Pictures From History -

Kaiser brachte die Pfalz zur Blüte

Der Kaiser regierte im 4. Jahrhundert nach Christus und hatte seinen Herrschaftssitz unter anderem in Trier. Unter seiner Herrschaft entwickelte sich die Pfalz zu einer blühenden Wirtschaftsregion. In der Ausstellung werden zahlreiche römische Funde aus der Pfalz gezeigt. So zum Beispiel eine Bronzelampe aus Altrip oder ein Glaspokal aus Wachenheim.