Das historische Drama "Der Medicus" kommt als Ausstellung in das Historische Museum der Pfalz. Die Vorbereitungen für die kulturhistorische Schau zur Geschichte der Medizin sind in Speyer gestartet.

Ein Medicus-Tisch mit einem Totenschädel, Phiolen und Kräutern Historisches Museum der Pfalz Speyer/Carolin Breckle

Die Vorbereitungen im Historischen Museum der Pfalz würden auf Hochtouren laufen, damit die Ausstellung "Medicus - Die Macht des Wissens" am 8. Dezember starten kann. Besucherinnen und Besucher sollen selbst prüfen können, wie viel Mittelalter vielleicht noch immer in der heutigen Medizin steckt.

Der Wandel des medizinischen Wissens

Ausgehend von den Motiven des Buches "Der Medicus" (1986) von Noah Gordon stellt die Ausstellung die Frage, wie medizinisches Wissen von der Antike bis in die Gegenwart gewonnen und weitergegeben wurde - und wie sich Medizin, Krankheit und Heilung in unterschiedlichen Kulturen definieren. Dabei spielt das Spannungsfeld zwischen Glaube und Wissen eine wichtige Rolle. Die Entwicklung der Medizingeschichte zeigen die Ausstellungsmacher anhand seltener Objekte: Grabfunde wie die Beigaben römischer Ärztinnen sowie ein mittelalterliches chirurgisches Besteck und jahrtausendealte Texte auf Tontäfelchen.

Die Sonderausstellung spannt den Bogen vom Altertum bis zur Gegenwart und zeigt, wie das antike Wissen über Rom und Byzanz in den arabischen Raum gelangte und im 11. Jahrhundert zurück nach Europa kehrte, wo es auf die Welt der Klostermedizin traf. Die Besucher begegnen Heilkundigen des Mittelalters und Ärzten der Neuzeit.

Das Plakatmotiv zur kulturhistorischen Ausstellung "Medicis – Die Macht des Wissens" Historisches Museum der Pfalz/Carolin Breckle

In multimedialen Stationen sollen Protagonisten des Romans sowie historische Persönlichkeiten der Medizingeschichte mit den Besucherinnen und Besuchern in einen Dialog treten und das Wissen ihrer Zeit vermitteln. Nach Angaben der Organisatoren seien erstmals überhaupt in einer Ausstellung medizingeschichtliche Fundstücke aus mehr als 10.000 Jahren in einem Kontext zusammengeführt. Zu sehen ist die kulturhistorische Schau "Medicus - Die Macht des Wissens" vom 8. Dezember 2019 bis zum 21. Juni 2020.