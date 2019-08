Nicht nur Politiker werden Opfer von Hass im Internet. Auch die evangelischen Kirchenvertreter in der Pfalz werden immer häufiger im Netz angefeindet. Meist geht es dabei um das Thema Integration.

Wie ein Sprecher der Evangelischen Kirche der Pfalz auf SWR-Anfrage mitteilte, kommt es vor allem seit der Flüchtlingskrise zu verbalen Angriffen in Emails oder Briefen an die Kirche. Auch nach dem Mord an einer Schülerin aus Kandel seien Kirchenvertreter Zielscheibe flüchtlingsfeindlicher Hetze geworden. Eine oder zwei der Hassmails habe die Kirche an Juristen weitergeleitet. Gegen den Kirchenpräsidenten habe es auch unverhohlene Todeswünsche gegeben.

Anonyme Hassmails

Viele der Emails und Briefe seien allerdings anonym abgeschickt worden. War der Absender hingegen vermerkt, dann habe der Kirchenpräsident die Absender der Hassbotschaften persönlich angerufen. Viele der Personen seien "völlig überrascht" gewesen, einige hätten sich sogar entschuldigt.

Homosexualität als Aufregerthema

In der Evangelischen Kirche im Rheinland beobachten die Verantwortlichen, dass beleidigende Schreiben zunehmend auch unter Klarnamen abgeschickt werden und beklagen eine "verbale Aufrüstung", schreibt der Evangelische Pressedienst. Laut dem Darmstädter Kirchenrat sei neben der Flüchtlingspolitik auch Homosexualität ein Aufregerthema für viele. Unangemessene Reaktionen gebe es aber auch an Weihnachten oder bei Konfirmationen, wenn die Plätze in den Kirchen nicht für alle Gottesdienstbesucher ausreichen.