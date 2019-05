Der Chemiekonzern BASF hat im ersten Quartal 16 Prozent weniger Gewinn gemacht als im Vorjahr. Der Gewinneinbruch dürfte die Stimmung auf der Hauptversammlung heute in Mannheim eintrüben.

Beim Chemiekonzern BASF ist der Betriebsgewinn zu Jahresbeginn um fast ein Viertel eingebrochen. Der operative Gewinn (Ebit) vor Sondereinflüssen sank um 24 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Das teilte der Konzern am Morgen mit. Den Umsatz konnte das Unternehmen geringfügig um drei Prozent steigern.

Nach Steuern und Anteilen Dritter verdiente BASF 1,4 Milliarden Euro und damit 16 Prozent weniger als im Vorjahr. Für 2019 bekräftigte die BASF die Prognose und geht weiter von einem leichten Umsatzwachstum aus.

BASF-Betriebsrat: Abfindungsangebote besorgen Mitarbeiter dpa Bildfunk Picture Alliance

Am Vormittag kommen rund 6.000 Aktionäre der BASF zur Hauptversammlung in Mannheim zusammen. Dort soll trotz der durchwachsenen Zahlen eine Dividendenerhöhung um zehn Cent auf dann 3,20 Euro je Aktie beschlossen werden. Der seit fast einem Jahr amtierende BASF-Vorstandsvorsitzende Martin Brudermüller baut den Konzern um. Kosten einsparen will er etwa in der Produktion.

Angespannte Stimmung bei BASF-Mitarbeitern

Im Vorfeld der Hauptversammlung hatte der BASF-Betriebsrat Kritik an einem möglichen Stellenabbau geübt. Zahlreiche BASF-Angestellte hätten in der Vergangenheit Abfindungen angeboten bekommen, sagte Betriebsratschef Sinischa Horvat.

Die BASF solle erklären, ob es Aufgaben im Unternehmen gibt, "die morgen nicht mehr gemacht werden sollen", hatte Horvat bereits im Januar im SWR gefordert.

Dauer 02:04 min "Das Unternehmen muss auf uns zukommen" Die BASF will Jobs in der Verwaltung abbauen und jährlich zwei Milliarden Euro einsparen. Der Betriebsratschef des Konzerns, Sinischa Horvat, sagt im SWR-Interview, was das bedeutet.

BASF-Kunststoffe laufen deutlich schlechter

Die Autoflaute sowie der Zollstreit zwischen den USA und China drücken bei der BASF im Auftaktquartal des Geschäfstjahrs auf den Gewinn. Während die Segmente mit Basischemikalien und Kunststoffen deutlich schlechter liefen, verzeichnete das Unternehmen aber kräftige Zuwächse im Agrarchemiegeschäft - dank eines Milliarden-Zukaufs im vergangenen Jahr. BASF erwarb vom Rivalen Bayer bestimmte Pflanzenschutzmittel und verschiedene Saatgut-Arten, die dieser im Zuge der Monsanto-Übernahme abgeben musste.