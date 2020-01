Mann kommt bei Wohnhausbrand in Grünstadt ums Leben

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim) ist am Mittwochabend der Bewohner des Gebäudes ums Leben gekommen.

Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen 300.000 Euro. Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache in dem Gebäude ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Feuer schnell gelöscht - THW sichert Haus Wohn- und Esszimmer des Hauses standen in hellen Flammen, als die Feuerwehr nach dem Alarm um 21:35 Uhr wenige Minuten später eintraf. Der Brand selbst war nach 15 Minuten gelöscht. Insgesamt waren 44 Feuerwehrleute im Einsatz, auch das Kriseninterventionsteam des DRK war vor Ort. Das THW musste das Haus in der Nacht sichern. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Zahlreiche Rettungskräfte aus der Umgebung waren bei dem Brand im Einsatz. Unter anderem mit einem Leiterwagen. SWR

