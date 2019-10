Am Samstagmittag ist in Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim) ein mit Samuraischwert und Pistole bewaffneter Mann durch die Fußgängerzone gelaufen. Mit der Waffe habe er mehrmals in die Luft geschossen, so die Polizei. Wie die Ermittler berichteten, gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein. Nachdem ein Polizist einen Warnschuss abgab, legte der 50-Jährige die Waffen ab und konnte überwältigt werden. Der Mann war nach Angaben der Polizei erheblich alkoholisiert. Hinweis auf ein politisches Motiv gebe es nicht, sagte ein Sprecher.