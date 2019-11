Beim Brand in einem Hotel in Kallstadt (Kreis Bad Dürkheim) am Donnerstagabend ist laut Polizei Millionenschaden entstanden. Ein Bewohner kam mit Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.

Gegen halb acht sei die Feuerwehr alarmiert worden, dass es im Hotel Kallstadter Hof brennt. Das Feuer war im Dachstuhl des historischen Gebäudes ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. Hotel und Gaststätte waren zu der Zeit geöffnet. Die sieben Hotelgäste und mehrere Mitarbeiter konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ein Hotelmitarbeiter musste mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Dauer 0:36 min Hotelbrand Kallstadt Die Feuerwehr im Großeinsatz Knapp 200 Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren bis in die Nacht im Einsatz. Das Hotelgebäude sei unbewohnbar. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden die sieben Gäste in einer anderen Pension untergebracht. Haus bleibt unbewohnbar Am Freitagmorgen war die Feuerwehr zwar noch vor Ort, der Brand war aber nach Angaben des Polizeisprechers gelöscht. Die Ortsdurchfahrt bleibe noch gesperrt. Das Hotel ist zentral an der Durchfahrtsstraße gelegen. Der Schaden liegt den Schätzungen zufolge in Millionenhöhe. Die Brandursache war zunächst unklar. Brandermittler wollen im Laufe des Freitags mit den Untersuchungen beginnen.