Der "Hochstraßenbeauftragte" der Stadt Ludwigshafen

Dieter Jung ist seit Montag immer nachmittags in der Touristeninformation am Berliner Platz in Ludwigshafen anzutreffen: Er ist der zuständige Ansprechpartner für Anwohner und Geschäftsleute, die Fragen zum Teilabriss der Hochstraße Süd haben.