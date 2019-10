Am Mittwochvormittag soll eine 500 Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf einem Acker nördlich von Frankenthal entschärft werden. Die B9 ist in dem Bereich ab 9 Uhr in Richtung Frankenthal und Worms gesperrt.

Das Sperrgebiet in einem Radius von einem Kilometer rund um die Fliegerbombe muss nach Angaben der Stadt Frankenthal bis 10 Uhr geräumt sein. Betroffen ist auch ein Gewerbegebiet im benachbarten Bobenheim-Roxheim sowei Bereiche am Silbersee und Altrhein. Wohnhäuser gebe es dort keine. Entschärfung wegen Strommast verschoben Ursprünglich sollte die US-Fliegerbombe bereits vor drei Wochen entschärft werden. Doch sie liegt auf einem Feld in der Nähe von Hochspannungsleitungen und einem Strommast. Das hat laut Stadt eine intensivere Planung nötig gemacht. Nach Angaben der Feuerwehr und der Stadt Frankenthal muss der Kampfmittelräumdienst die Bombe zunächst freilegen und dann 150 Meter von dem Strommast wegrücken, bevor sie entschärft werden könne.