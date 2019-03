per Mail teilen

Es war ein spektakulärer Fund verschollener Nazi-Kunst in Bad Dürkheim. Mehrere Männer wurden verdächtigt, unter anderem zwei Bronze-Pferde gestohlen zu haben und einem Hehlerring anzugehören. Das Verfahren ist nun eingestellt worden.

Nach Angaben eines Sprechers der Generalstaatsanwaltschaft in Berlin konnte den Verdächtigen keine Straftaten nachgewiesen werden. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte gegen acht Männer wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt. Sie wurden verdächtigt, mehrere Nazi-Kunstwerke, darunter die zwei Bronze-Pferde, gestohlen und damit gehandelt zu haben.

2015 wurde die Kunst entdeckt

"Eine solche Straftat können wir ihnen aber nicht nachweisen", sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft wörtlich. Die Kunstwerke waren bei einer Razzia 2015 in Bad Dürkheim entdeckt worden. Sie wurden beschlagnahmt und bei der Bundespolizei in Bad Bergzabern eingelagert. Was nun mit der NS-Kunst passieren wird, ist noch unklar und soll von einem Gericht entschieden werden.