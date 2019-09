Gesperrte Hochstraße Süd plus Ferienende

In Baden-Württemberg gehen die Sommerferien zu Ende - und in Ludwigshafen ist die Hochstraße Süd gesperrt. Aus diesem Grund rechnete die Polizei mit Staus und Behinderungen im Straßenverkehr. Am Montag blieb das Verkehrschaos jedoch aus.