Die Polizei hat in Germersheim bei der Kontrolle eines Autos gleich mehrere Straftaten aufgedeckt. Den Angaben zufolge besaß der 27 Jahre alte Fahrer des Wagens keinen Führerschein, hatte Drogen genommen und Alkohol getrunken. Sein 31 Jahre alter Beifahrer wurde per Haftbefehl gesucht. Er hatte außerdem einen Rucksack mit diversen Drogen, unter anderem Ecstasy und Marihuana, in so großer Menge dabei, dass der Verdacht des Dealens naheliege. Außerdem fanden die Polizisten eine Luftpistole und Diebesgut, das sie verschiedenen Straftaten zuordnen konnten. Laut Sprecher gehörte dazu unter anderem eine EC-Karte aus einem Wohnungseinbruch. Der 31-Jährige kam am Samstag in Haft.