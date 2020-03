Mahnwache in Ludwigshafen

Wie an zahlreichen Orten in Deutschland wurde auch in Rheinland-Pfalz an die Ermordeten von Hanau erinnert. In Ludwigshafen organisierte das Netzwerk gegen rechte Gewalt und Rassismus eine Mahnwache. Zu ihr kam auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD).