Bei den Ermittlungen gegen mutmaßlich rechtsextreme Polizisten beim Polizeipräsidium Frankfurt hat es auch eine Hausdurchsuchung in Ludwigshafen am Rhein gegeben.

Wie der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) am Mittwoch im Wiesbadener Innenausschuss bekannt gab, werde gegen insgesamt sechs Polizeibeamte ermittelt, die am Polizeipräsidium Frankfurt am Main arbeiten.

Sie sollen in einem Whatsapp-Chat mit rechtsextremen Inhalten in Verbindung gestanden haben. Alle sechs Beamte wurden mittlerweile vom Dienst suspendiert.

Ein Verdächtiger aus Ludwigshafen

Einer der Verdächtigen kommt den Angaben nach aus Ludwigshafen. Seine Wohnung sei bereits am 12. Dezember durchsucht worden.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt führt die Ermittlungen und nennt keine weiteren Details. Die Anklagebehörde hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass sie wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Der Polizei Rheinland-Pfalz lägen keine Erkenntnisse zu rechtsextremen Stimmungen innerhalb der Organisation vor, so der Sprecher des Innenministeriums, Joachim Winkler auf SWR-Nachfrage.

Der Fall war durch eine Rechtsanwältin ins Rollen gekommen. Sie war im NSU-Prozess als Nebenklägerin aufgetreten und hatte ein Drohschreiben per Fax erhalten. Dieses Fax hatte laut Innenminister Beuth Daten über die Anwältin enthalten, die vermutlich aus dem polizeilichen Datensystem in Frankfurt abgerufen worden waren.