Am Sonntag geht der Weihnachtsmarkt in Frankenthal zu Ende. Er ist der letzte Weihnachtsmarkt in der Region, der noch geöffnet ist. Danach hat nur noch der sogenannte Neujahrsmarkt in Speyer offen. Zu den Ständen auf der Maximilianstraße in der Nähe des Doms können die Besucher noch bis 6. Januar kommen.