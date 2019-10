Die Sanierung des Kellers im Frankenthaler Erkenbert-Museum verzögert sich. Eigentlich sollten die Arbeiten diesen Herbst beginnen, doch jetzt peilt die Stadt das erste Quartal 2020 an.

Wie eine Sprecherin mitteilte, seien die Vorbereitungen für die Kellersanierung aufwändiger, als angenommen. Zunächst müsse die gesamte Museumssammlung ausgelagert werden. Derzeit würden die Ausstellungsstücke genau vermerkt und dann verpackt. Anfang 2020 soll die Sammlung dann umziehen, vorübergehend beispielsweise in die Depots der Kunsthalle Mannheim. Die Museumssammlung verschwindet allerdings nicht komplett - Ausstellungsstücke werden auch an mehreren Stellen in Frankenthal gezeigt, wie z.B. im Rathaus oder der ehemaligen Zuckerfabrik. Nach der Sanierung des Kellers steht dann die Generalsanierung des stadthistorischen Museums an.