Die Urteile gegen drei Altenpfleger wegen Mordes und Misshandlung von Senioren in einem Pflegeheim in Lambrecht sind rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat die Revisionen verworfen.

Wie das Landgericht Frankenthal jetzt bekannt gab, hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe bereits Anfang September die Revisionen der Angeklagten verworfen. Die drei Pfleger - eine Frau und zwei Männer - waren zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Die Angeklagten mit ihren Anwälten im Gerichtssaal SWR Opfer mit Insulin und Kissen getötet Die Pfleger hatten in dem Lambrechter Altenheim zwei Seniorinnen getötet. Sie hatten einer 85-Jährigen und einer 62-Jährigen jeweils eine Überdosis Insulin verabreicht. Bei der 62-Jährigen führte die Insulinspritze zum Tod. Die 85-jährige Frau starb nicht sofort. Daraufhin erstickte einer der Angeklagten sie mit einem Kissen. Täter filmten die Verbrechen Auch andere Bewohner wurden gequält und gedemütigt. Von den Misshandlungen machten sie Fotos und drehten Videos. Insgesamt wurden dem Trio 30 Taten zur Last gelegt. Laut Gericht haben sie Bewohner des Pflegeheims auch bestohlen. Die Richterin sagte bei der Urteilsverkündung im Juni vergangenen Jahres, die drei Angeklagten hätten bei den Taten ihre "narzisstischen Machtgefühle" ausleben wollen.