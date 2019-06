per Mail teilen

Im Prozess um das BASF-Unglück hat am Montag ein Mann ausgesagt, der im Auftrag des Unternehmens die Rohrleitungen überprüft hatte. Nach seinen Angaben hatte eine der Leitungen bereits Jahre vor dem Unglück Beschädigungen aufgewiesen.

Vor Gericht sagte der Ingenieur, er habe das gesamte Ammoniak-Leitungsnetz im Zuge einer Sonderprüfung im Jahr 2011 untersucht. Dabei war ihm nach eigenen Angaben ein kleiner Schnitt an einer Leitung aufgefallen. Er habe diesen geprüft und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass die Ammoniakleitung dadurch nicht in ihrer Funktion eingeschränkt sei. Der Schnitt stamme vermutlich von einer Flex.

BASF hält dagegen

Die BASF selbst hatte in einer Stellungnahme erläutert, dass der Schaden aus ihrer Sicht nicht zu einem Flexschnitt passe, weder in der Länge noch in der Breite. Bei dem BASF-Unglück waren im Oktober 2016 fünf Menschen ums Leben gekommen.

Angeklagter soll Rohr mit Chemikalien durchtrennt haben

Angeklagt ist ein 63 Jahre alter Schweißer. Er soll bei Bauarbeiten auf dem BASF-Gelände in Ludwigshafen am 17. Oktober 2016 versehentlich ein falsches Rohr angeschnitten und dadurch das Unglück ausgelöst haben. Davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt.

Was passierte im Rohrgraben?

Bei den Arbeiten in einem großen Rohrgraben der BASF sollte am Unglückstag eine Rohrleitung ausgetauscht werden. Das Rohr war zuvor geleert worden, um zu verhindern, dass noch Chemikalien durch die Leitung fließen.

Allerdings passierte dann offenbar ein folgenschwerer Fehler: Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass der Angeklagte nicht - wie geplant - das zuvor sicherheitshalber geleerte Rohr anschnitt, sondern versehentlich ein benachbartes Rohr. Das enthielt eine leicht brennbare Chemikalie. Da der Schweißer eine Flex verwendete, entzündete sich das Gemisch und griff auf eine benachbarte Ethylenleitung, die daraufhin explodierte.

Angeklagter: "Schwerer Tag in meinem Leben"

"Das war ein schwerer Tag in meinem Leben", hatte der Angeklagte vor Gericht gesagt. "Der hat mein Leben kaputt gemacht." Allerdings könne er sich an den Unglückshergang nicht erinnern, auch nicht daran, dass er nach der Explosion in Flammen stand und gelöscht werden musste. Seine Erinnerung beginne erst wieder, als er damals verletzt im Krankenhaus aufwachte. Der Angeklagte ist seit dem BASF-Unglück arbeitsunfähig.