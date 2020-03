Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat gegen einen 23 Jahre alten Mann Anklage wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung erhoben. Der mutmaßliche Täter soll in Frankenthal einen 18-jährigen Bekannten mit zwei Messerstichen getötet haben.

Bei derTat am 10. November soll der damals 22-jährige in seiner Frankenthaler Wohnung laut Staatsanwaltschaft sein Opfer zunächst ohne Grund mit einem Hammer schwer am Kopf verletzt haben. Anschließend habe der mutmaßliche Täter zweimal mit einem Küchenmesser auf den 18-jährigen eingestochen. Der junge Mann schleppte sich zunächst noch auf eine Straße und starb dann auf dem Weg ins Krankenhaus. Ein Stich in den Hals sei tödlich gewesen. Nach Angaben des Oberstaatsanwaltes wollte der mutmaßliche Täter verhindern, dass sich sein Opfer bei der Polizei meldet und beschloss daher, den 18-jährigen zu töten. Er wurde wenig später festgenommen. Der Mann sei wegen früherer Straftaten für die Allgemeinheit als gefährlich einzustufen.