Der 18-Jährige, der in der Nacht zum Montag in Frankenthal schwerverletzt aufgefunden wurde und kurz darauf starb, wurde zuvor in den Hals gestochen. Das hat die Obduktion am Montag ergeben.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft ergab die Obduktion als Todesursache eine Stichverletzung im Hals- und Rachenraum. Passanten hatten den schwerverletzten jungen Mann am Sonntag kurz vor Mitternacht auf der Straße entdeckt. Sie informierten sofort den Rettungsdienst. Der junge Mann starb auf der Fahrt ins Krankenhaus. Verdächtiger in Untersuchungshaft Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde ein 22-jähriger Verdächtiger festgenommen. Er wurde am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Verdachts auf Totschlag. Der junge Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an.