An der städtischen Klinik in Frankenthal will Oberbürgermeister Martin Hebich die Aufklärung schnell vorantreiben, ob Patienten möglicherweise länger als medizinisch nötig an Beatmungsgeräten angeschlossen waren. Derzeit würden Sachverständige gesucht und beauftragt, heißt es von Seiten der Stadt. Die Klinik war nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" in die Kritik geraten. Ein Chefarzt soll für längere Beatmung Bonuszahlungen bekommen haben.