Feuer in Mehrfamilienhaus 18 Menschen bei Brand in Frankenthal leicht verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Frankenthal sind in der Nacht 18 Menschen verletzt worden. Sie wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen behandelt.

Das Feuer sei am frühen Dienstagmorgen gegen 2.20 Uhr in dem Mehrfamilienhaus in Frankenthal in der Erdgeschosswohnung ausgebrochen. In dem Haus leben 25 Menschen. Das Gebäude ist laut Feuerwehr bis auf weiteres nicht bewohnbar. Feuerwehr Frankenthal Rettungskräfte behandeln Verletzte vor Ort Zehn Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Anschließend seien sie in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Unter den Verletzten sind auch Kinder. Der Brand sei schnell gelöscht gewesen. 28-Jährige vorläufig festgenommen Die Brandermittler können das Haus zurzeit noch nicht betreten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte die Unachtsamkeit einer 28-jährigen Bewohnerin die Ursache für den Brand gewesen sein. Sie wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankenthal vorläufig festgenommen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.