Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hat am Montag den Ludwigshafener Hauptausschuss über den aktuellen Stand zur Hochstraße Süd informiert. Derzeit arbeite die Verwaltung an weiteren Verbesserungen der Verkehrssituation.

Steinruck sagte am Montag, das befürchtete Verkehrschaos sei bisher weitestgehend ausgeblieben, auch wenn es - vor allem am Montag in Ludwigshafen und immer wieder in Mannheim - zu Staus gekommen sei. Die Oberbürgermeisterin appellierte an die Berufspendler, auf Randzeiten auszuweichen, und an die Arbeitgeber, dies auch zu ermöglichen.

Sie plädierte unter anderem für flexible Arbeitszeiten, um Staus zu vermeiden.

Vorfahrt für Busse

Um den Verkehrsfluss weiter zu verbessern, prüfe die Verwaltung unter anderem, ob die Rampe von der Konrad-Adenauer-Brücke zur Zollhofstraße und Wredestraße kurzfristig umgestaltet werden könne, damit dort mehr Autos fahren können. Außerdem soll die Situation für Busse in der Deutschen Straße und Freyastraße verbessert werden. Auch der Verkehrsfluss in der Mundenheimer Straße werde derzeit beobachtet. Falls es dort zu Staus komme, müssten Busse Vorfahrt haben.

Die Hochstraße Süd in Ludwigshafen ist derzeit gesperrt dpa Bildfunk Picture Alliance

Rheinpfalz-Kreis setzt auf öffentlichen Nahverkehr

Die gesperrte Hochstraße Süd war am Montag auch Thema im Kreisausschuss des Rhein-Pfalz-Kreises. Der Landkreis will bei seinen Mitarbeitern verstärkt für den öffentlichen Nahverkehr werben. Landrat Clemens Körner sagte am Montag, der Kreis werde das Jobticket für Mitarbeiter bezuschussen, damit sie auf Busse und Bahnen umsteigen. Auch ein Pendler-Radweg solle schnell gebaut werden.

Risse in der Tragekonstruktion

Am 22. August war bei einer Inspektion der Brücke entdeckt worden, dass Risse in dem Bauwerk größer geworden waren. Seitdem ist ein Teilstück der Hochstraße Süd gesperrt. Der Streckenabschnitt zwischen der Bruchwiesenstraße und der Konrad-Adenauer-Brücke weist schon seit längerer Zeit Schäden auf. Nach Angaben der Oberbürgermeisterin soll in den kommenden vier Wochen geklärt werden, ob die Statik der Brücke an dieser Stelle dennoch tragfähig ist und die Hochstraße Süd wieder für den Verkehr freigegeben werden kann, oder ob sie gesperrt bleiben muss.

Wichtige Verkehrsader über den Rhein

Die Hochstraße Süd ist eine der wichtigsten Straßenverbindungen aus Ludwigshafen und der Pfalz nach Mannheim und in den Rhein-Neckar-Raum. Sie wird täglich von rund 50.000 Fahrzeugen befahren.