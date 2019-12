per Mail teilen

Für die Burgruine Neuscharfeneck bei Dernbach im Kreis Südliche Weinstraße werden Sponsoren gesucht. Nach Angaben des Scharfeneck-Vereins bleiben Spenden seit der Sperrung der baufälligen Burg Anfang Oktober weitestgehend aus. Nun will der Verein über das Internet mögliche Sponsoren auf die Situation aufmerksam machen. Für den Januar habe der Verein einen Statiker beauftragt, der einschätzen soll, ob man nicht zumindest Teile des Areals für Besucher wieder freigeben könnte. Die Sperrung war nötig geworden, nachdem sich wiederholt Steine in dem Gemäuer gelöst hatten. Die Burgruine Neuscharfeneck gilt als beliebtes Ausflugsziel in der Südpfalz.