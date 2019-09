per Mail teilen

Das Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen zeichnet am Sonntagabend den Schauspieler Bjarne Mädel mit dem "Preis für Schauspielkunst" aus.

Mädel spielte zuletzt in dem Kinofilm "25 km/h". Bekannt wurde Mädel durch seine Rollen in den Fernsehserien "Stromberg", "Tatortreiniger" oder als Dorfpolizist in der ARD-Serie "Mord mit Aussicht".

Dauer 0:38 min Bjarne Mädel bekommt Filmkunstpreis in Ludwigshafen Der Schauspieler Bjarne Mädel erhält am Sonntag den diesjährigen Preis für Schauspielkunst beim Festival des Deutschen Films auf der Parkinsel in Ludwigshafen.

In seinem neuesten Film "Tage des letzten Schnees", den auch das Festival in Ludwigshafen zeigt, spielt er einen Mann in der Midlife-Crisis. Mädel habe durch verschiedene Rollen längst "eindrucksvoll gezeigt, wie vielschichtig er ist", teilten die Festivalmacher mit.

Am Mittwoch wird die österreichisches Schauspielerin Julia Koschitz ebenfalls mit dem Preis auf der Parkinsel geehrt.

Mehr als 70 Filme an 19 Tagen

Das 19 Tage dauernde Festival hatte am 21. August begonnen. In dieser Zeit werden auf der Parkinsel mehr als 70 Filme und Fernsehformate präsentiert. Das Festival lockt jedes Jahr mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher nach Ludwigshafen und ist damit das besucherstärkste deutsche Filmfestival nach der Berlinale. Der Kultursommer Rheinland-Pfalz, der dieses Jahr unter dem Motto «heimat/en» steht, unterstützt die Veranstaltungsreihe mit 60.000 Euro.