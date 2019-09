per Mail teilen

Am Samstagabend ist der beste Film des Festivals gekürt worden. Auch der Publikumspreis wurde vergeben.

"Sag du es mir" - das ist der Gewinner des diesjährigen Filmkunstpreises. Die Geschichte über zwei Schwestern wird aus drei unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Mit seiner Story über Täuschungen und Lügen hat Regisseur Michael Fetter Nathansky die Jury des Festivals überzeugt.

Das ist der Gewinner des Publikumspreises

Der Publikumspreis für den beliebtesten Film der Besucher geht an "Crescendo" über ein israelisch-palästinensisches Jugendorchester. Die Hymne auf die Kraft der Musik und auf den Frieden des Israelis Dror Zahavi hat viele Besucher zu Tränen gerührt.

Beide Auszeichnungen sind mit jeweils 30.000 Euro dotiert. Schon vor einigen Tagen wurde der Preis für die beste Regie an Rainer Kaufmann sowie die Preise für Schauspielkunst an Julia Koschitz und Bjarne Mädel vergeben.

Nach 19 Tagen endet die Filmschau am Sonntagabend. Wie Festivalchef Michael Kötz sagte, sei die die 15. Ausgabe des Festivals die bislang beste gewesen. Es habe zahlreiche ausverkaufte Kino-Vorstellungen gegeben und einen wahren Roten-Teppich-Marathon. In diesem Jahr seien über 100 deutsche Schauspieler zu Gast auf der Ludwigshafener Parkinsel gewesen und so viele Fachbesucher wie noch nie. Insgesamt seien 117.000 Kinotickets verkauft worden - mehr als im Vorjahr.