Eine Fan-Initiative des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern hat in Frankenthal Spenden Tier-Hilfsorganisationen übergeben. Fans hatten das Geld gesammelt, um ein Zeichen gegen Tierquälerei und respektlosen Umgang zwischen rivalisierenden Fußballvereinen zu setzen.

Eine Fan-Initiative des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern hat in Frankenthal Spenden in Höhe von knapp 6.400 Euro an vier Tier-Hilfsorganisationen übergeben.