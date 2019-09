Vertreter der amerikanischen Luftwaffe haben bei der Feier zum Kommandeurswechsel am Mittwoch von Spangdahlem als einem Standort mit Zukunft geredet. Es werde eine neue Schule und ein neues medizinisches Zentrum gebaut, sagte der Vorsitzende Offizier in einer Ansprache für den scheidenden Kommandeur, der einen Posten im Pentagon in Washington antritt. mehr...