Die seit kurzem geschalteten Bürgertelefone zum Thema Coronavirus in verschiedenen Landkreisen in der Region werden schon genutzt. Das melden die Verwaltungen vom Rhein-Pfalz-Kreis und den Kreisen Bad Dürkheim und Germersheim. Bürger wollten wissen, inwieweit sie selbst eventuell das Virus in sich tragen. Meist seien die Fragen nach einem Telefonat geklärt und die Bürger beruhigt. Die Stadt Landau und der Kreis Südliche Weinstraße wollen ebenfalls noch diese Woche eine Info-Hotline zu Corona schalten.