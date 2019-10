Wegen des Austauschs einer Eisenbahnbrücke in Erpolzheim ist die Zugstrecke zwischen Freinsheim und Bad Dürkheim ab Dienstag für mehrere Tage gesperrt. Nach Angaben des Schienenzweckverbands werden Busse eingesetzt.

Auch die Kreisstraße, die bei Erpolzheim unter den Bahngleisen verläuft, ist bereits gesperrt. Diese Unterführung wird deutlich verbreitert, so dass zwei Fahrspuren und Geh- und Radwege durchpassen. Eine neue Eisenbahnbrücke wird in den kommenden Tagen an die Stelle der alten Brücke gesetzt. Der Bahnverkehr soll in einer Woche wieder laufen. Der Ausbau der Straße und der Geh- und Radwege wird noch bis kommenden Januar dauern. Anwohner befürchten, dass mit der neuen Brücke auch mehr Schwerlastverkehr durch Erpolzheim fahren wird. Die Kosten für das Projekt liegen bei knapp 3 Millionen Euro.