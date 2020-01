per Mail teilen

Ab Dienstag tritt ein geänderter Fahrplan für Busse und Straßenbahnen in Ludwigshafen und nach Mannheim in Kraft. Damit reagiert die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) auf die Sperrungen aufgrund der einsturzgefährdeten Hochstraße Süd.

Unter anderem gibt es ab heute eine neue Buslinie in Ludwigshafen. Die Buslinie 89 pendelt zwischen den Ludwigshafener Stadtteilen Oppau, Friesenheim, Oggersheim und der Melm. Zudem hat die RNV ein Nachtbus-Angebot zwischen der Ludwigshafener Innenstadt und dem Stadtteil Maudach eingerichtet, um Nachtschwärmern und Frühaufstehern ein entsprechendes Angebot machen zu können, erklärte das Unternehmen.

Barrierefrei Umsteigen in der Kaiser-Wilhelm-Straße

Für Fahrgäste, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, gibt es ab sofort an der Straßenbahn-Haltestelle "Kaiser-Wilhelm-Straße" eine mobile Rampe. RNV-Mitarbeiter werden mithilfe dieser Rampe beim Ein- und Aussteigen helfen.

Die Straßenbahnlinie 6 führt künftig statt von Rheingönheim vom Ebertpark im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim zur Mannheimer SAP-Arena. Die ursprüngliche Strecke ist seit Ende November gesperrt, weil der Teil der Hochstraße Süd, der über die eigentliche Strecke der Linie 6 führt, einsturzgefährdet ist.

Schienenersatzverkehr nach Rheingönheim

Für die Fahrgäste aus Rheingönheim wird weiterhin ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zu einem Umsteigepunkt in der Ludwigshafener Innenstadt angeboten. Die Linie 4, die von Ludwigshafen-Oggersheim in den Mannheimer Norden führt, wird ihrem regulären Linienweg angepasst und fährt ab Dienstag wieder über den Mannheimer Hauptbahnhof. Die Haltestellen "Berliner Platz" in Ludwigshafen und "Konrad-Adenauer-Brücke" auf Mannheimer Seite werden auch nach dem neuen Linienkonzept weiterhin nicht angefahren.

Fahrplan soll durch Änderungen optimiert werden

Mit verdichteten Straßenbahn-Takten und veränderten Linienführungen möchte die RNV zudem für mehr Pünktlichkeit und bessere Anschlüsse sorgen. Details zum neuen Fahrplan gibt es im Internet und als Aushänge an den entsprechenden Haltestellen.