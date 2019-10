per Mail teilen

Wie die Polizei mitteilte, ist der verurteilte Mörder der damals 15-jährigen Mia tot in seiner Gefängniszelle gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat er sich erhängt.

Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte auf Fremdeinwirkungen, so die Polizei weiter. Suizidale Absichten waren nach Auskunft der Anstaltsleitung nicht erkennbar. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die genauen Todesumstände sind noch unklar. Der Leichnam soll morgen im rechtsmedizinischen Institut in Mainz obduziert werden.

Urteil im September 2018

Das Landgericht Landau hatte den vermutlich aus Afghanistan stammenden Flüchtling Abdul D. im September 2018 wegen Mordes und Körperverletzung an seiner früheren Freundin Mia zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Als Motiv für die Tat hatte die Anklage Eifersucht und Rache angenommen. Sie ging davon aus, dass Abdul D. Mia bestrafen wollte, weil sie sich wenige Wochen vor der Tat von ihm getrennt hatte.

Demonstrationen in Kandel

Abdul D. hatte im Dezember 2017 in einem Drogeriemarkt in Kandel (Kreis Germersheim) die damals 15-jährige Mia mit einem Messer erstochen. Die südpfälzische Kleinstadt war danach im Streit um die deutsche Migrationspolitik eine Art Kristallisationspunkt geworden. Immer wieder hatten Bürger aus dem linken und rechten Lager in dem Ort demonstriert.

Mordfall löste Diskussionen um Altersfeststellung aus

Abdul D. war nach seiner Ankunft in Deutschland als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling aufgenommen und betreut worden. Er gab sein Alter zunächst mit 15 Jahren an. Nach der Tat kamen Zweifel auf, ob er tatsächlich so jung ist. Ein Gutachten im Auftrag der Staatsanwaltschaft kam zu dem Ergebnis, dass er zum Zeitpunkt der Tat mindestens 17 Jahre und sechs Monate, wahrscheinlich aber schon 20 Jahre alt war. Verurteilt wurde er nach Jugendstrafrecht.