An der Rietburgbahn bei Edenkoben laufen zurzeit Sanierungsarbeiten. Wie der Betreiber mitteilt, überholt eine Fachfirma die Mechanik des über 55 Jahre alten Sessellifts zwischen Villa Ludwigshöhe und Rietburg. Zur Zeit arbeite die Fachfirma an den Metallrollen der Sesselbahn. Sie tragen das mehr als 500 Meter lange Stahlseil, an dem die Sitze hängen. Die Metallrollen werden nun neu verzinkt sowie mit neuen Schrauben, Bolzen und Lagern versehen. Ein Teil der Rollen und der Motor der Sesselbahn wurden bereits im vergangenen Winter überholt. Zum Saisonbeginn Mitte März sollen die Sanierungsarbeiten dann komplett abgeschlossen sein. Außerdem plant der Sesselbahn-Betreiber, in der kommenden Saison eine Videoüberwachung und eine Lautsprecheranlage anbringen zu lassen. Grund seien neue Sicherheitsauflagen. Eine Webcam soll die jährlich etwa 100.000 Fahrgäste künftig über das aktuelle Wetter an der Rietburg informieren.