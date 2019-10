Auf dem Gelände einer Chemie-Firma in Edenkoben ist in der Nacht zum Samstag in großen Mengen Löschschaum ausgetreten. Nach Polizeiangaben verteilte sich der Schaum auf dem gesamten Grundstück der Firma, dem Nachbargrundstück und wurde vom Wind über das Industriegebiet verteilt. Ursache sei ein Defekt in der Löschanlage gewesen. Versuche der Feuerwehr, den Schaum abzupumpen seien gescheitert so eine Polizeisprecherin. Deshalb sei der Schaum zunächst abgedeckt worden und wurde über mehrere Stunden von Hand von den Einsatzkräften weggeschaufelt. Das Schaumvolumen wurde mit Wasser und Entschäumungsmittel verringert und konnte auf diese Weise entsorgt werden.