Die Feuerwehr Edenkoben übt heute auf dem Gelände der Firma Tenneco einen Einsatz nach einem Gefahrstoffunfall. An der Übung sind auch Einsatzkräfte des Gefahrstoffzugs Südliche Weinstraße/Landau beteiligt. Nach Angaben des Wehrleiters wird dabei das Szenario geprobt, dass beim Transport von Behältern mit gefährlichen Stoffen mehrere dieser Behälter zu Bruch gehen. Dabei werden Mitarbeiter von Flüssigkeiten benetzt. Die Übung dient zum einen dazu, die internen Alarmabläufe bei Tenneco zu trainieren. Zum anderen sollen die Feuerwehren im Ernstfall verhindern können, dass Menschen sterben und sich die gefährlichen Stoffe weiter ausbreiten. An der Übung in Edenkoben nehmen rund 100 Einsatzkräfte und Statisten teil.