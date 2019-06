Heute startet in Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße) der Rheinland-Pfalz-Tag, zu dem bis Sonntag rund 120.000 Besucher erwartet werden. Wir sagen, wie Sie hinkommen – und was Sie nicht verpassen sollten.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer wird den Rheinland-Pfalz-Tag eröffnen (Archivbild) dpa Bildfunk Picture Alliance

Eins ist jetzt schon klar: Es wird eng in Annweiler! Rund 7.000 Menschen wohnen in der Stadt am Trifels – fast zwanzig Mal so viele werden von Freitag bis Sonntag die Stadt stürmen. Die Polizei rät, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen:

Welche Stars kommen?

Beim Rheinland-Pfalz-Tag erwartet die Besucher nach Angaben der Veranstalter eine bunte Mischung aus Information, Unterhaltung und Kultur. Auf mehreren Bühnen gibt es Auftritte von nationalen und internationalen Stars. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) eröffnet die Veranstaltung am Freitag um 15 Uhr.

Dauer 1:54 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Vorbereitungen fürs große Landesfest In Annweiler beginnt am Freitag das große Landesfest, der Rheinland-Pfalz-Tag 2019. 7.000 Einwohner erwarten mehr als 120.000 Besucher - und das bei der Hitze. Video herunterladen (4,8 MB | MP4)

Auf der Gästeliste stehen unter anderem Musik-Legende John Miles, der Rapper Kool Savas und der "Söhne Mannheims"-Star Rolf Stahlhofen, der zusammen mit Popsänger Laith Al-Deen auftritt. Der Eintritt ist frei.

Auch der SWR macht Programm

Einer der Höhepunkte des Rheinland-Pfalz-Tags ist der große Festzug mit 70 Zugnummern und rund 2.000 Teilnehmern am Sonntag. Er wird live im SWR-Fernsehen übertragen. Bereits am Freitagabend überträgt das SWR-Fernsehen außerdem die Liveshow "Rheinland-Pfalz feiert" mit Stargast John Miles. Der britische Musiker wird dabei seinen Welthit "Music" zusammen mit der SWR Big Band aufführen.

Ganze Region präsentiert sich

Auf dem dreitägigen Landesfest präsentiert sich mit dem Trifelsland und der Stadt Annweiler erstmals eine ganze Region. Beispielsweise mit einem Mittelaltermarkt, der die 800-jährige Stadtgeschichte erlebbar macht. Die Besucher können auch Tourismusangebote, Pfälzer Spezialitäten und Weine der Region kennenlernen. Auf mehreren Bühnen präsentieren sich unter anderem die Stadt Annweiler, regionale Musikschulen und die Landesregierung. Ein Höhepunkt des Rheinalnd-Pfalz-Tages ist der Festumzug am Sonntag mit rund 80 Wagen, Musik- und Fußgruppen.

Thomas Anders ist einer der Stargäste in Annweiler SWR Ben Wolf

Beim großen SWR4- Open Air am Samstag und Sonntag stehen außerdem deutschsprachige Musik und Schlager auf dem Programm - unter anderem mit Eloy de Jong und Ex-Modern-Talking-Star Thomas Anders.

Was ist sonst noch geboten?

Nach Angaben der Initiatoren wird es auf dem Festgelände insgesamt sechs Musikbühnen, 29 Aktions- und Veranstaltungsflächen und über 400 Stände geben. Dort präsentieren sich unter anderem Städte und Landkreise, Kirchen, Glaubensgemeinschaften und verschieden Organisationen.

Wie reist man am besten an?

Da das gesamte Stadtgebiet für den Individualverkehr gesperrt ist, gibt es in der Nähe des Festgeländes keine Parkplätze. Park & Ride-Parkplätze sind nach Angaben der Veranstalter ausgeschildert – von dort aus verkehren Pendelbusse.

Der große Festumzug ist einer der Höhepunkte des Rheinland-Pfalz-Tages (Archivbild) dpa Bildfunk Andreas Arnold

Um den Besucheransturm zu bewältigen, gibt es zusätzliche Zugverbindungen bis zum späten Abend in Richtung Landau, Neustadt, Wörth, Karlsruhe, Pirmasens, Zweibrücken und Kaiserslautern. Auch der regionale Busverkehr wird während der drei Festtage massiv ausgeweitet.