Schreck für den Winzer: Unbekannte Diebe haben aus einem Weinberg in Edesheim (Landkreis Südliche Weinstraße) reife Trauben für mehrere tausend Euro geklaut. Oder war alles nur ein Irrtum?

Nach Angaben der Polizei in Edenkoben haben die Unbekannten für die "Traubenernte" einen professionellen Vollernter benutzt. Der Schaden liegt laut Polizei bei 6.000 Euro.

Ein Vollernter fährt durch die Weinreben SWR

Polizei zieht auch Versehen in Betracht

Die Polizei zieht allerdings auch ein anderes Szenario in Betracht: Es könne auch sein, dass sich der Fahrer der Erntemaschine einfach in den Rebzeilen vertan hat, sagte ein Polizeisprecher. Die sieben Zeilen Silvanertrauben wurden bereits vergangene Woche in Edesheim geerntet.

Erntefahrer irrte sich 2018 in Deidesheim im Weinberg

Ähnliches war auch im Oktober 2018 in Deidesheim (Landkreis Bad Dürkheim) passiert: Ein Vollernter-Fahrer hatte sich im Weinberg geirrt und fälschlicherweise 1,6 Tonnen Trauben abgeerntet. Damals ging die Polizei zunächst von Traubenklau im großen Stil aus.