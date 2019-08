Ein Fotokünstler hat in Ludwigshafen mit einer Fotoaktion auf dem Berliner Platz Station gemacht. Dort fotografierte ungleiche Paare, um damit für mehr Toleranz und Vielfalt zu werben.

Das Projekt des Künstlers Thomas Brenner heißt "Dialog in Rheinland-Pfalz". Der Fotograf will nach eigenen Angaben Paare fotografieren, die nicht nur unterschiedlich aussehen, sondern auch ganz gegensätzliche Ansichten haben. So hat er beispielsweise einen Metzger und eine Veganerin zusammengebracht, oder einen Umweltschützer und einen Autofan.

Dauer 0:57 min Besondere Fotoaktion in Ludwigshafen Ungewöhnliche Paare lassen sich ablichten

Mobiles Fotostudio

Auf einer Bühne mitten auf dem Berliner Platz hat Thomas Brenner ein richtiges Fotostudio eingerichtet. Dort macht er seine Aufnahmen, zum Beispiel von Saskia Fischer und Gerhard Reichelt: Sie FCK-Anhängerin im Rote-Teufel-T-Shirt, er SV-Waldhof-Fan im blauen Trikot. Fans von rivalisierenden Vereinen, wie sie im Buche stehen.

Ungleiches Paar: Er SV-Waldhof- sie FCK-Fan Thomas Brenner

An einem Laptop können die Fotografierten gemeinsam das Foto aussuchen, das ihnen am besten gefällt. Fotograf Thomas Brenner geht es bei der Aktion darum, Menschen mit Gegensätzen vor der Kamera zu vereinen, wie zum Beispiel den Islamtheologen mit dem Atheisten, oder die deutsche Muslimin mit der türkischen Christin.

Aktion auf Reisen

Mit der Aktion will der Künstler auf Gegensätze aufmerksam machen und für mehr Respekt werben. Die Doppelportraits sollen im Internet veröffentlicht werden. Auch eine Ausstellung in Ludwigshafen ist geplant. Bereits vergangene Woche hatte der Künstler in Kaiserslautern 40 Paare fotografiert. Er will mit der Aktion noch in weitere Städte in Rheinland-Pfalz reisen. Das Projekt wird unter anderem vom Kulturverein Fontäne, dem Mainzer Wissenschaftsministerium und der Evangelischen Kirche der Pfalz unterstützt.