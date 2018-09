per Mail teilen

Die Tat hat bundesweit für Aufsehen gesorgt: Im Dezember wurde die damals 15-jährige Mia in einem Drogeriemarkt erstochen. Der mutmaßliche Täter: ihr Ex-Freund, ein Flüchtling. Am Montag soll das Urteil fallen.

Das Urteil wird wie zuvor die gesamte Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit gesprochen, da der Angeklagte Abdul D. laut Gutachten zur Tatzeit womöglich noch minderjährig war.

Kritik am Ausschluss der Öffentlichkeit

Während des Verfahrens war immer wieder Kritik daran laut geworden, dass die Verhandlung trotz des großen Interesses hinter verschlossenen Türen stattfindet. Laut Frank Bräutigam aus der SWR-Rechtsredaktion ist das jedoch folgerichtig: "Für das Jugendstrafrecht steht ausdrücklich im Gesetz, dass unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt wird. Das gilt auch für die Urteilsverkündung", so Bräutigam. Das sei also nichts Ungewöhnliches und keine Sonderbehandlung. Ganz im Gegenteil: Würde es das Landgericht Landau anders machen, ginge es ein großes Risiko ein, dass das Urteil vom Bundesgerichtshof aufgehoben werden könnte, so Bräutigam weiter.

Aufgrund des großen öffentlichen interesses hatte das Gericht allerdings beim Prozessauftakt eine Pressekonferenz abgehalten. Das mögliche Urteil am Montag wird zunächst per Pressemitteilung kommuniziert, später tritt ein Sprecher des Gerichts vor die Presse.

Anklage: Niedere Beweggründe

Der Angeklagte, ein mutmaßlich aus Afghanistan stammender Flüchtling, war der Ex-Freund des getöteten Mädchens. Er soll Mia am 27. Dezember 2017 in einem Drogeriemarkt in Kandel erstochen haben. Die Staatsanwaltschaft geht bei der Tat von Mord aus und wirft D. vor, heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen gehandelt zu haben. Seine Motive sollen Eifersucht und Rache gewesen sein.

Der Angeklagte im Falle der Bluttat von Kandel SWR

Der Angeklagte hatte seinem Anwalt zufolge zum Prozessauftakt Reue bekundet. Nach Jugendstrafrecht drohen ihm bei einem Mord-Urteil maximal zehn Jahre Haft - oder 15 Jahre, wenn eine "besondere Schwere der Schuld" festgestellt wird.

Dreyer hofft, dass Ruhe einkehrt

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erhofft sich von einem Urteil eine Beruhigung der aufgeheizten Lage in dem pfälzischen Ort. "Es ist natürlich die Hoffnung von uns allen, dass mehr Ruhe in Kandel einkehrt, wenn der Prozess beendet ist", sagte Dreyer. Es sei unerträglich, dass rechte Kreise diese Tat immer wieder instrumentalisierten und den Ort mit Demonstrationen auf den Kopf stellen würden.

Seit der Tat war der Ort regelmäßig Schauplatz rechtspopulistischer Veranstaltungen und von Gegendemonstrationen - zuletzt am vergangenen Samstag.