Eine besondere Gitarre aus Deidesheim wird Morgen für einen guten Zweck im Internet versteigert. Die sogenannte Riesling-Gitarre lag fast zwei Jahre in einem Riesling-Weinfass.

In dem Eichenholzfass im Deidesheimer Weingut von Winning reiften 500 Liter vom 2015er Jahrgang des Rieslings der Lage „Forster Pechstein“. Mittendrin im Riesling: die Gitarre, die von Jens Ritter ebenfalls aus Eichenholz gefertigt wurde. Der Gitarrenbauer aus Deidesheim hat unter anderem schon an Popstars wie Prince, Madonna und Lady Gaga Instrumente geliefert. Zu ersteigern sind außer dem Instrument zwei wertvolle Weingläser und eine Flasche vom Forster Pechstein, alles verpackt in einem Metallkoffer. Das Mindestgebot liegt bei 100 Euro. Allerdings wollen die Initiatoren, wenn möglich, eine hohe fünfstellige Summe erlösen, die zu hundert Prozent der Kinderkrebshilfe zugute kommt. Die Internet-Versteigerung beginnt morgen um 18 Uhr. Wer bis Sonntag in einer Woche ebenfalls um 18 Uhr das höchste Gebot abgibt, erhält den Zuschlag.