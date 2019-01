per Mail teilen

Tausende Euro können sie kosten - die sogenannten Sexdolls. In Speyer hat jetzt ein Bordell eröffnet, in dem sich Männer und auch Frauen mit den Puppen vergnügen können.

Dauer 01:05 min Sexpuppen-Bordell in Speyer In Speyer steht Deutschlands erstes reine Sexpuppen-Bordell.

Alexa trägt nur einen knappen Slip und eine schwarze, teils durchsichtige Spitzenbluse, die geradeso ihre üppige Oberweite bedeckt. Ihr Haar ist leicht zerzaust, ihr Blick von der Tür abgewandt, starr in Richtung Wand - ohne Emotion und Regung. Alexa ist heute dunkelblond, an anderen Tagen kann sie auch brünett oder rothaarig sein - je nach Vorliebe. Halbnackt sitzt sie auf der Bettkante und erwartet wieder Kundschaft. Die 1,61 Meter große Silikonfigur, die auf ein bewegliches Metallskelett gegossen wurde, ist eines der begehrtesten Modelle im Speyerer Sexpuppen-Bordell.

Alexa und fünf weitere sogenannte Sexdolls gehören Raphael Abelmann. Der 32-Jährige hat vor zwei Monaten das, wie er es selbst nennt, "erste reine Sexpuppen-Bordell Deutschlands" eröffnet. Ein Medienbericht habe ihn auf die Idee gebracht, einen Ort für Männer und Frauen zu schaffen, an dem sie ihre Fantasien mit sogenannten Sexdolls ausleben können. Die Nachfrage sei groß, sagt er, ausgebucht sei das Bordell aber noch nicht gewesen.

So sieht es im Speyerer "Dollhouse" aus

Das "Dollhouse" liegt im Speyerer Industriegebiet. Wer das Etablissement finden möchte, muss es aber auch bewusst suchen. Nur ein Klingelschild weist auf das Bordell hin. Diskret soll es sein, meint Abelmann. Hinter der Tür führt eine Treppe nach oben in die Räume des Bordells. Vor den Fenstern im Eingangsbereich hängen schwere, rote Vorhänge, die das Tageslicht verbannen und für eine schummrige Stimmung sorgen. An den Wänden posieren die "Sexdolls", die Abelmann im Sortiment hat, auf großen Leinwänden. Sektgläser und Prosecco stehen an der Rezeption bereit, falls vom Kunden gewünscht.

Direkt neben dem Eingang ist ein kleiner Flur, der zu den zwei Zimmern führt. Auch dort sind die Fenster abgedunkelt - alles zwecks Diskretion. Zwischen ihnen liegt ein Wartebereich - und das Puppenzimmer. Hier lagert Abelmann die "Sexdolls". Ein Schwall warmer, parfümierter Luft schlägt einem entgegen, sobald man die Tür des Raums öffnet. Die Heizung ist etwas höher gedreht, damit die Puppen nicht auskühlen und eine angenehme Temperatur für die Kunden haben. Weich, fast ein wenig klebrig fühlt sich die Haut der Puppen an. Nach jeder Nutzung müssen sie einem strengen Säuberungsprozedere unterzogen werden, damit alles keimfrei bleibt. Wie Abelmann die Puppen reinigt, will er nicht zeigen. "Betriebsgeheimnis." Es sei aber sehr aufwendig und er benötige spezielle medizinische Reinigungsmittel dafür.

Wenn Erwachsene mit Puppen spielen

Nach ihrer Reinigung sitzen Alexa, Nicole und Co. nackt und haarlos aufgereiht im Puppenzimmer und warten auf ihren nächsten Einsatz. Sobald sie für eine private Session gebucht sind, werden sie von Abelmann eingeölt, eingepudert und nach Bedarf geschminkt und gekleidet. In einem der beiden Zimmer wird dann die gewünschte "Sexdoll" so natürlich wie möglich auf dem Bett drapiert und ist bereit für die Fantasie des Besuchers. Und genau das ist stark umstritten.

"Sexdoll" Alexa wartet auf ihren nächsten Kunden im Speyerer Sexpuppen-Bordell. SWR Fabian Janssen

In sozialen Medien, etlichen Foren und Berichten wird kritisiert, dass so auch Vergewaltigungsszenarien authentisch nachgestellt werden könnten und Frauen als Sexobjekte degradiert würden. Dem widerspricht Abelmann.

Seiner Kundschaft gehe es darum, mit ihrer Sexualität alleine zu sein. Sie wolle sich einfach keine Gedanken machen müssen, worauf eine Frau Lust habe. "Man kann sich mal eine halbe Stunde den Brüsten der Frau widmen, ohne dass sich diese denkt: Der hat doch einen an der Waffel", erläutert der 32-Jährige. Demjenigen, der brutalere Fantasien habe, könne die Puppe als Ventil dienen. Übermäßige Gewalt dürfe prinzipiell aber nicht angewendet werden. "Die Kunden dürfen die Puppe nicht kaputt machen."

Sozialpsychologe Schmidt: Nicht jeder ist ein potentieller Straftäter

Vor Pauschalisierung warnt auch der Mainzer Sozialpsychologe Dr. Alexander Schmidt. Wer Sex mit einer Puppe habe, sei nicht gleich ein potentieller Straftäter. Manch einer habe zum Beispiel Angst vor sexueller Zurückweisung und suche sich daher seine sexuelle Befriedigung bei einer "Sexdoll". Die Gründe seien vielfältig, könnten aber schnell in einen Bereich rutschen, bei dem sich die Gesellschaft Sorgen mache.

"Etwa bei Gewaltausübung oder sadistischen Vorstellungen", sagt Schmidt. Es gebe zwar die Theorie, falls jemand eine Fantasie generell ausübe und dadurch immer zur Befriedigung gelange - also in diesem Fall zum Orgasmus komme, möchte er dies öfter erleben. "Die Reaktionen eines Menschens verändern sich. Er generalisiert den Akt", erläutert der Sozialpsychologe. Das aber wiederum darauf zu übertragen, dass Gewalt gegen Puppen Straftaten begünstigten, sei ein Fehler.

Dauer 00:36 min Der Traum von der Selbstständigkeit Der Inhaber vom Speyerer Sexpuppen-Bordell wollte unbedingt in die Selbstständigkeit.

Das wäre aber im Prinzip eine ähnliche Diskussion wie bei gewalttätiger Pornographie, meint Schmidt. "Es gibt deutlich mehr Menschen, die sich so etwas anschauen, als Menschen, die so etwas machen würden." Viel problematischer seien kindliche Sexpuppen oder Sexroboter, die sogar so programmiert werden können, dass sie ausdrücklich beim Akt "Nein" sagen.

Ein anderer Grund, Sex mit einer Puppe zu haben, sei Neugier, erläutert Schmidt. "Mal schauen, wie das so ist." Das bestätigt auch Sexpuppen-Bordellbesitzer Abelmann. Einige würden wegen ihres Fetischs kommen, das Silikon biete ihnen einen gewissen Reiz. Das Durchschnittsalter der Kunden liege zwischen 40 und 50 Jahren, aber auch jüngere Männer würden im Speyerer Bordell vorbeischauen. Frauen und Pärchen gehören noch nicht zum Kundenkreis. Das soll sich aber bald ändern.

Kommt ein Escort-Service mit Sexpuppen?

Abelmann sei bereits auf der Suche nach einer männlichen "Sexdoll". Er nehme generell die Anliegen der Kunden sehr ernst. Etwa habe der ein oder andere Kunde angeregt, auch Sexpuppen mit kleinerer Oberweite ins Angebot aufzunehmen. Diese seien jetzt auch schon unterwegs. Mit dem "Puppenpuff", wie der ehemalige IT-Vertriebler ihn scherzhaft nennt, hat Abelmann sich einen Traum erfüllt.

Er wollte unabhängig sein, weg vom Angestelltenverhältnis, rein in die Selbstständigkeit. Seine nächsten Ziele: ein Onlineshop und ein Escort-Service für seine Damen. Dann können Alexa, Lola oder auch Anna für jedermanns Fantasie im Hotelzimmer oder Zuhause drapiert werden. Mit Prostitution wolle er aber nichts zu tun haben. Bei ihm solle niemand zu Schaden kommen, die Puppen hätten ja keine Gefühle.