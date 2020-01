Die Deutschen, die wegen des Coronavirus aus China zurückgeholt werden, sollen auf dem Luftwaffenstützpunkt Germersheim in Quarantäne kommen.

Das hat der Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, Thomas Gebhart (CDU), dem SWR bestätigt. Es handele sich um Bundesbürger, die in der besonders vom Coronavirus betroffenen Stadt Wuhan leben. Demnach werden die Deutschen in der Pfalz untergebracht. In der dortigen Ausbildungskaserne in Germersheim gebe es die notwendigen medizinischen Vorrichtungen, um sie für zwei Wochen abgeschottet zu betreuen. Zuvor hatten Zeitungen des Medienunternehmens VRM darüber berichtet.

Auch Kinder werden zurückgeholt

Die Kaserne in Germersheim liege außerdem nicht zu weit entfernt vom Frankfurter Flughafen, so das Bundesgesundheitsministerium weiter. Vom Flughafen sind es etwa 100 Kilometer bis nach Germersheim. Nach SWR-Informationen soll die Bundeswehr-Maschine mit 80 bis 90 Menschen - darunter mehrere Kinder - in Frankfurt landen. Die Passagiere sollen dann mit Bussen in die Südpfalz-Kaserne nach Germersheim gebracht werden. Die medizinische Betreuung soll vom Deutschen Roten Kreuz übernommen werden.

Die Betroffenen sollen voraussichtlich am Samstag ausgeflogen werden. Die Teilnahme ist freiwillig. Mitfliegen kann nur, wer symptomfrei ist.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat nach der rasanten Zunahme von Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus in China eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" ausgerufen. Sie verwies nach einer Krisensitzung darauf, dass sich die Zahl der Fälle innerhalb einer Woche mehr als verzehnfacht habe. Die WHO empfiehlt nun unter anderem, dass Länder mit weniger entwickelten Gesundheitssystemen unterstützt werden sollen. Zudem soll die Arbeit an Medikamenten und Impfstoffen beschleunigt, Wissen und Daten geteilt werden. Gleichzeitig empfiehlt die WHO aber keine Handels- und Reisebeschränkungen.

Spahn: "Ansteckungsrisiko wird so minimiert"

"Das ist eine gute Lösung, um die Rückkehrer, ihr Umfeld und die Gesamtbevölkerung gleichermaßen zu schützen", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den Zeitungen. Das Ansteckungsrisiko werde so minimiert. Falls sich einer der Betroffenen doch infiziert haben sollte, könne er dort schnell erkannt und gut versorgt werden.

Die Kaserne in Germersheim ist Ausbildungsstandort für die Luftwaffe. In den vergangenen Jahren war sie für mehr als 80 Millionen Euro modernisiert worden.