Männern mit demenzkranken Frauen fällt es oft schwer, sich Hilfe zu holen, sagt Markus Fani. Der Chefarzt kümmert sich in Klingenmünster um psychisch Kranke ab 65.

SWR Aktuell: Das ist ein ungewöhnlicher Prozess vor dem Landgericht Frankenthal: Ein 86-Jähriger soll seine demente Ehefrau getötet haben, wie er sagt, um ihr Leid zu ersparen. Der Versuch, sich selbst auch das Leben zu nehmen, scheiterte. Wie häufig kommt es vor, dass hochbetagte Menschen beschließen, vielleicht gemeinsam aus dem Leben zu scheiden, weil sie mit der Gesundheit oder den Problemen ihres Alltags nicht zurecht kommen?

Markus Fani: Der Suizid im höheren Alter nimmt zu, diese Art von erweitertem Suizid ist aber außergewöhnlich selten. In meinen 30 Berufsjahren habe ich das vielleicht ein oder zweimal in der Klinik erlebt. Insgesamt haben wir in der Gerontopsychiatrie häufiger das Thema Gewalt in der Pflege als ein Zeichen von Überforderung, von Erschöpfung.

Insofern könnte mir auch in diesem Fall vorstellen, dass diese Überforderung bei Hochaltrigkeit und fehlender positiver Prognose zu dieser Tat geführt hat.

Kein Fall in Rheinland-Pfalz muss so enden wie in Speyer, sagt Markus Fani im Audio:

Dauer 0:18 min "Das A und O für Angehörige von Demenzkranke ist, sich Hilfe zu holen" Markus Fani kümmert sich als Chefarzt in Klingenmünster um Patienten mit psychiatrischen Alterserkrankungen. Schwerpunkt in der Klinik sind dabei Demenzkranke.

SWR Aktuell: Kann man denn etwas tun, um Menschen in dieser Situation zu helfen?

Fani: Wir bieten hier eine stationäre Aufnahme an, wenn Verhaltensstörungen, wie sie bei der Demenzerkrankung häufig einhergehen, so überhandnehmen, dass die Pflege im häuslichen Umfeld, manchmal auch im Altersheim oder Pflegeheim kaum mehr möglich ist. Dann kommen die Mittel der stationären psychiatrischen Behandlung in den Vordergrund, dann kommt die Beratung, eine medikamentöse Behandlung und Einstellung dieser Verhaltensstörungen, dann käme bei uns zum Beispiel das Pflegetraining von Angehörigen in Betracht. Wir haben hier auch eine Angehörigengruppe, die sich alle zwei Wochen einen Nachmittag trifft.

SWR Aktuell: Nun hört man, dass solche Pflegesituationen eher eskalieren, wenn der Mann der Pflegende ist. Ist das Ihrer Einschätzung nach tatsächlich so?

Fani: Das mag schon ein bisschen wahr sein, dass die Frau als Pflegende schneller dazu neigt, sich Hilfe zu holen. Das beobachten wir. Die Frauen kommen aber mit den demenzkranken Männern genauso schnell an ihre Grenzen und zeigen Erschöpfungssymptome, aber vielleicht sind sie offener, gehen eher mal zum Hausarzt, sprechen mit den Pflegestützpunkten, die ja mit der Demenzkampagne in Rheinland-Pfalz landesweit wie ein Netz verteilt wurden, eben gerade für den Zweck der Beratung. Wir selber als Klinik haben uns entschlossen, drei Tagesstätten zu gründen: Sie sind auch sonst in Rheinland-Pfalz häufig vertreten. Durch sie ist es möglich, weniger früh ins Altersheim gehen zu müssen.