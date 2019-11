per Mail teilen

Das Duell um die CDU-Spitzenkandidatur für die nächste Landtagswahl steht heute im Mittelpunkt des CDU-Landesparteitags. Gegen den bereits nominierten Fraktionschef Baldauf kandidiert Landrat Bröhr.

Favorit ist der Landtagsfraktionsvorsitzende Christian Baldauf. Der CDU-Landesvorstand hatte den 52-Jährigen bereits im Juni einstimmig als Spitzenkandidaten nominiert. Herausgefordert wird Baldauf vom Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises, Marlon Bröhr. Erst Ende Oktober hatte Bröhr seine Gegenkandidatur angekündigt. Er wolle, dass die CDU nach 30 Jahren wieder eine Landtagswahl gewinne, so der 45-Jährige. Er sei "ein Neuanfang", weil er mit den alten Wahlkämpfen nichts zu tun habe.

"Ich bin nicht der Top-down-Kandidat aus Mainz, sondern ich bin der Bottom-up-Kandidat aus der Provinz." Marlon Bröhr, Landrat Rhein-Hunsrück-Kreis

Bröhr betont, dass er nichts mit den zahlreichen früheren Schlappen der CDU bei Landtagswahlen zu tun habe. Er komme nicht von der hohen Landesebene: "Ich bin nicht der Top-down-Kandidat aus Mainz, sondern ich bin der Bottom-up-Kandidat aus der Provinz."

Kritik aus der CDU an Bröhrs Kandidatur

Baldauf hatte gelassen auf die Kandidatur Bröhrs reagiert. Es sei spannend, dass es neben ihm nun einen zweiten Kandidaten gebe, sagte Baldauf dem SWR. Er freue sich auf den Parteitag und bekomme großen Rückhalt aus der Partei. "Ich konzentriere mich auf mich", erklärte Baldauf.

Die CDU-Landesvorsitzende und Bundeslandwirtschaftsministerin, Julia Klöckner, unterstützt ihn ausdrücklich. Er sei der richtige Mann, sagte sie in einem Interview mit der "Rhein-Zeitung". Darin übte sie indirekt Kritik an Bröhr und gab zu bedenken, ob es klug sei, drei Wochen vor dem Parteitag einen einstimmig beschlossenen Ablauf umwerfen zu wollen.

"Ich bekomme einen großen Rückhalt aus der Partei und konzentriere mich auf mich." Christian Baldauf, CDU-Fraktionschef

Deutlicher wurde der CDU-Landtagsfraktionsvize Alexander Licht in einem Brief an seinen Parteikollegen. Bröhr solle seine Kandidatur nochmal überdenken, fordert Licht. Darin heißt es weiter, das Vorgehen Bröhrs sei keine Sternstunde demokratischer Kultur. Zu dem Schreiben wollte sich Bröhr nicht äußern.

Ein Antrag des CDU-Gemeindeverbands Kirchberg könnte die Wahl des Spitzenkandidaten auf dem Landesparteitag noch verhindern: Danach soll der Spitzenkandidat für die nächste Landtagswahl durch eine Mitgliederbefragung ermittelt werden. Dem Vorstoß werden allerdings wenig Chancen eingeräumt.

Antrag der Jungen Union auf Verjüngung

Die Junge Union (JU) Rheinland-Pfalz ist für eine personelle Verjüngung der CDU bei der Landtagswahl 2021 und wird einen entsprechenden Antrag einbringen. "Wir fordern von der CDU Rheinland-Pfalz eine Selbstverpflichtung für die kommende Landtagswahl, dass entweder die A-Kandidaten oder die B-Kandidaten nicht älter als 40 Jahre sein sollen", heißt es in einer Mitteilung. Da beide Bewerber um die CDU-Spitzenkandidatur älter als 40 Jahre sind, müssten auch sie einen Ersatzkandidaten unter 40 finden.

In einem anderen Antrag fordert der Bezirksverband Rheinhessen-Pfalz die Einführung eines "Deutschlandjahres" - ein Jahr Sozialdienst nach Schulabschluss.

Wahl des CDU-Generalsekretärs geplant

Neben der Kür des Spitzenkandidaten steht auf dem Parteitag auch die Wahl eines Generalsekretärs der Landes-CDU an. Für dieses Amt hatte die Landesvorsitzende Klöckner den Mainzer Landtagsabgeordneten Gerd Schreiner vorgeschlagen, der Landesvorstand nominierte ihn. Einen Gegenkandidaten gibt es nicht. Der 49-Jährige will sich als Generalsekretär besonders für die Parteibasis, Bildung und Klimaschutz stark machen.

Zu dem Landesparteitag in Neustadt an der Weinstraße unter dem Motto #StarkimTeam werden rund 450 Delegierte erwartet. Die CDU hat in Rheinland-Pfalz etwa 40.000 Mitglieder.

Was sagt die Körpersprache über die beiden Kandidaten?

Ob der Außenseiter Bröhr Chancen bei den Delegierten hat? Ein Experte für Körpersprache hat vor dem Parteitag die beiden Kontrahenten näher unter die Lupe genommen.

