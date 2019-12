Die Polizei in Kaiserslautern hat am Mittwoch innerhalb weniger Stunden 13 Anzeigen von Bürgern wegen Betrugs-Anrufen registriert. Betrüger hätten den ganzen Tag versucht, Menschen im Stadtgebiet anzurufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben. Sie sollen dabei versucht haben, an Geld oder Wertsachen zu gelangen. In der Region Trier warnt die Polizei seit Donnerstagmittag vor Betrugs-Anrufen. Ein Zusammenhang zwischen den Anrufen in Trier und Kaiserslautern schließt das Polizeipräsidium Trier nicht aus. mehr...